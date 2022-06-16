В МИД отвергли возможность выхода России из ВТО

«Мы не пойдем на эти шаги, потому что как бы сложно ни было в ВТО, мы вступили в организацию осознанно на основе тех выгод, на которые рассчитывали и получали. Хлопать дверью не собираемся», — приводит слова дипломата РИА Новости.

Россия стала членом ВТО в 2012 году, до этого Москва в течение 18 лет вела переговоры о присоединении к организации, напоминает «Свободная пресса».

