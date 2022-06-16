В МИД отвергли возможность выхода России из ВТО
Возможность выхода России из Всемирной торговой организации (ВТО) не обсуждается. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин.
«Мы не пойдем на эти шаги, потому что как бы сложно ни было в ВТО, мы вступили в организацию осознанно на основе тех выгод, на которые рассчитывали и получали. Хлопать дверью не собираемся», — приводит слова дипломата РИА Новости.
Россия стала членом ВТО в 2012 году, до этого Москва в течение 18 лет вела переговоры о присоединении к организации, напоминает «Свободная пресса».
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