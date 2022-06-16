В МИД отвергли возможность выхода России из ВТО

Возможность выхода России из Всемирной торговой организации (ВТО) не обсуждается. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин.

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«Мы не пойдем на эти шаги, потому что как бы сложно ни было в ВТО, мы вступили в организацию осознанно на основе тех выгод, на которые рассчитывали и получали. Хлопать дверью не собираемся», — приводит слова дипломата РИА Новости.

Россия стала членом ВТО в 2012 году, до этого Москва в течение 18 лет вела переговоры о присоединении к организации, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
ТЕГИ:ВТОМИД РФ
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