В МИД оценили опасность отключения России от SWIFT

Угроза отключения России от международной системы межбанковских переводов SWIFT маловероятна, считает директор департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский.

Как отметил дипломат в беседе с РИА Новости, эта мера носит сугубо политический характер, и пока «никто к ней не готов, от этого все только проиграют».

Биричевский добавил, что Россия не ставит перед собой цели как можно скорее создать систему-альтернативу SWIFT.

«Я думаю, что эта работа будет продолжаться еще очень долго, и нет такой цели закончить ее как можно быстрее. Это постоянная регулярная работа в рамках политики по укреплению нашей финансовой самостоятельности, независимости платежей», — цитирует дипломата Газета.ру.

Биричевский подчеркнул, что неизвестны даже примерные сроки окончания создания российской межбанковской системы. Сейчас уполномоченные органы ведут переговоры с партнерами, отмечает РЕН ТВ.

