В МИД назвали последствия возможного прекращения транзита газа Белоруссией

Если Белоруссия прекратит транзит российского газа, то это может отразиться на объемах поставок в Европу. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на министерство иностранных дел России.

Москва назвала условие переговоров с Киевом о продлении транзита газа

По словам представителей ведомства, эта ситуация также может повлиять и на стоимость топлива.

Ранее сообщалось, что «Газпром» не возобновляет поставки газа по трубопроводу «Ямал-Европа» через Польшу уже четвертый день. При этом компания в очередной раз не забронировала мощности газопровода.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИДЕвропаБелоруссияРоссияТранзит Газа
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