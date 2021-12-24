В МИД назвали последствия возможного прекращения транзита газа Белоруссией

По словам представителей ведомства, эта ситуация также может повлиять и на стоимость топлива.

Ранее сообщалось, что «Газпром» не возобновляет поставки газа по трубопроводу «Ямал-Европа» через Польшу уже четвертый день. При этом компания в очередной раз не забронировала мощности газопровода.