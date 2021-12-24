В МИД назвали последствия возможного прекращения транзита газа Белоруссией
Если Белоруссия прекратит транзит российского газа, то это может отразиться на объемах поставок в Европу. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на министерство иностранных дел России.
По словам представителей ведомства, эта ситуация также может повлиять и на стоимость топлива.
Ранее сообщалось, что «Газпром» не возобновляет поставки газа по трубопроводу «Ямал-Европа» через Польшу уже четвертый день. При этом компания в очередной раз не забронировала мощности газопровода.
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