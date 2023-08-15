В мероприятиях «Открой#Моспром» с начала года участвовало почти 3 млн человек
Аудитория проекта «Открой#Моспром» за шесть месяцев этого года достигла трех миллионов человек, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«В этом году «Открой#Моспром» отмечает пятилетний юбилей. В честь этого экскурсии проводятся по расширенной программе: каждый месяц и в течение двух-трех недель. При этом проект продолжает набирать популярность. Так, с марта по июль 2023 года около трех миллионов человек приняли участие в различных его форматах. За это время участники побывали на 124 фабриках и заводах столицы. Для них провели почти 760 экскурсий и около 280 мастер-классов», – отметил Владимир Ефимов.
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что люди активно интересуются онлайн-экскурсиями. Так, с начала года участники проекта отправились в онлайн-тур по фабрикам и заводам Москвы благодаря пяти интерактивным сериям.
В Москве активно развивается направление промышленного туризма. С 2019 года реализуется проект «Открой#Моспром», в рамках которого гости и жители столицы знакомятся с работой промышленных предприятий города. Значимость проекта подтверждают награды: «Образование и наука» в рамках программы «Лучшие социальные проекты России», «Регион-наставник по промышленному туризму» и другие.
Отмечается, что всего у проекта 10 направлений – очные и онлайн-экскурсии, виртуальные туры с участием артистов и спортсменов, квизы, фотовыставки и интерактивные экспозиции, концерты на промплощадках и многое другое.
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