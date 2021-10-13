В МЭА спрогнозировали рост спроса на нефть до докризисного уровня к 2023 году

Мировой спрос на нефть в текущем году вырастет на 5,2 млн баррелей в сутки, а к 2023 году вернется к докризисному уровню, следует из ежегодного прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2021.

«Спрос на нефть в 2021 году вырастет примерно на 5,2 млн б/с, но это лишь частично покрывает снижение на 8,7 млн б/с по сравнению с предыдущим годом», — цитирует документ «Интерфакс».

По данным экспертов, потребление авиационного топлива остается значительно ниже допандемийного уровня, однако спрос на дизельное топливо и бензин может вернуться к ранее существовавшим показателям в начале 2022 года. При этом рост спроса на топливо сдерживается широким распространением удаленной работы, увеличением продаж электромобилей и повышением эффективности новых моделей авто.

Отмечается, что пик потребления нефти в мире может наступить после 2025 года, сообщает МИР 24. В МЭА прогнозируют, что к 2023 году мировой спрос на нефть превысит уровень 2019 года перед достижением максимального уровня в 104 млн баррелей в сутки в середине 2030-х. Затем спрос будет постепенно снижаться до 2050 года.

«В базовом сценарии в период с 2030 по 2050 год спрос на нефть для автомобильного транспорта во всем мире снизится более чем на 2 млн б/с», — отмечают эксперты.

Согласно прогнозам, в 2050 году треть легковых автомобилей по всему миру будут электрическими, около 5% тяжелых грузовиков — электрическими или на топливных элементах. Потребление нефти снизится также в производстве электроэнергии и строительном секторе, одновременно с этим вырастет спрос на авиационную, транспортную и нефтехимическую продукцию.

