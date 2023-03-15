Саудовская Аравия отказалась продавать нефть установившим потолок цен странам
Саудовская Аравия не продаст нефть ни одному государству, которое введет потолок цен на поставки саудовского сырья. Об этом заявил министр энергетики страны Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд в интервью Energy Intelligence.
В беседе с изданием министр прокомментировал американский антикартельный законопроект NOPEC, предполагающий, что Вашингтон сможет предъявлять членам ОПЕК и их партнерам антимонопольные иски, пишет Газета.ру.
«Если экспорт саудовской нефти попадет под ограничения, мы не будем продавать нефть ни одной стране, которая введет потолок цен на наши поставки», — подчеркнул глава Минэнерго.
Кроме того, в этом случае Эр-Рияд сократит производство сырья, отмечает РЕН ТВ.
Аль Сауд пояснил, что принятие инициативы спровоцирует дисбаланс спроса и предложения на нефтяном рынке. По словам министра, NOPEC «не учитывает важность наличия свободных мощностей» и последствия их отсутствия. Кроме того, закон подорвет инвестиции в отрасль, и предложение в мире будет сильно отставать от будущего спроса.
Также Аль Сауд раскритиковал политику ограничения цен на сырье. По словам министра, такие меры провоцируют волатильность на рынках и тормозят развитие нефтяной отрасли.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+9 526 / сут.
Умерли
397 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+12 406 / сут.
- Захарова назвала «откровенным враньем» заявления Запада по поводу зерновой сделки
- Журналист Херш назвал условие для вмешательства США в конфликт на Украине
- Саудовская Аравия отказалась продавать нефть установившим потолок цен странам
- Российские военные частично взяли под контроль промзону на Купянском направлении
- Появилось видео штурма опорного пункта ВСУ отрядом «Черная мамба»
- СМИ: Тарантино завершил работу над сценарием к своему новому фильму
- Посол Антонов рассказал, чем занимаются беспилотники США
- СМИ: упавший в Черном море беспилотник не имел вооружения
- Северная Корея запустила две баллистические ракеты
- Посол Антонов: Американским самолетам и кораблям нечего делать вблизи российских границ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru