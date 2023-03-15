Саудовская Аравия отказалась продавать нефть установившим потолок цен странам

В беседе с изданием министр прокомментировал американский антикартельный законопроект NOPEC, предполагающий, что Вашингтон сможет предъявлять членам ОПЕК и их партнерам антимонопольные иски, пишет Газета.ру.

«Если экспорт саудовской нефти попадет под ограничения, мы не будем продавать нефть ни одной стране, которая введет потолок цен на наши поставки», — подчеркнул глава Минэнерго.

Кроме того, в этом случае Эр-Рияд сократит производство сырья, отмечает РЕН ТВ.

Аль Сауд пояснил, что принятие инициативы спровоцирует дисбаланс спроса и предложения на нефтяном рынке. По словам министра, NOPEC «не учитывает важность наличия свободных мощностей» и последствия их отсутствия. Кроме того, закон подорвет инвестиции в отрасль, и предложение в мире будет сильно отставать от будущего спроса.

Также Аль Сауд раскритиковал политику ограничения цен на сырье. По словам министра, такие меры провоцируют волатильность на рынках и тормозят развитие нефтяной отрасли.

