В Малайзии заявили о готовности рассмотреть возможность поставок полупроводников в Россию
Малайзия рассмотрит любой запрос России о поставке полупроводников и электроники в РФ. Об этом заявил посол страны в Москве Бала Чандран.
Дипломат отметил, что малайзийская промышленность ориентирована на рынок.
«И я вполне уверен, что любой запрос российской стороны, касающийся поставок такой продукции, будет рассмотрен», — цитирует Чандрана РИА Новости.
При этом посол отметил, что на данный момент ему неизвестно о каких-либо переговорах на правительственном уровне. Вместе с тем Чандран выразил надежду, что по этой теме будут переговоры на уровне бизнеса.
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