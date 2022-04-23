В Малайзии заявили о готовности рассмотреть возможность поставок полупроводников в Россию

Малайзия рассмотрит любой запрос России о поставке полупроводников и электроники в РФ. Об этом заявил посол страны в Москве Бала Чандран.

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Дипломат отметил, что малайзийская промышленность ориентирована на рынок.

«И я вполне уверен, что любой запрос российской стороны, касающийся поставок такой продукции, будет рассмотрен», — цитирует Чандрана РИА Новости.

При этом посол отметил, что на данный момент ему неизвестно о каких-либо переговорах на правительственном уровне. Вместе с тем Чандран выразил надежду, что по этой теме будут переговоры на уровне бизнеса.

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ФОТО: https://ru.wikipedia.org/
ТЕГИ:ПроизводствоРоссияМалайзия
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