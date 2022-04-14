Лавров: Россия будет использовать информационные платформы Запада, но полагаться на свои

Как отметил глава МИД, в стране продолжат «строго в рамках законодательства» использовать возможности иностранных платформ в информационной работе.

«Но в то же время очевидно, что полностью надежно полагаться мы можем полагаться только на наши отечественные онлайн-платформы и информационно-коммуникационные технологические решения», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Кроме того, министр отметил, что МИД будет активно поддерживать российские продукты — социальную сеть «Одноклассники» и видеохостинг Rutube, пишет RT.

