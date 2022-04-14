Лавров: Россия будет использовать информационные платформы Запада, но полагаться на свои
Россия продолжит использовать западные информационные платформы, однако намерена полагаться на отечественные технологические решения. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Как отметил глава МИД, в стране продолжат «строго в рамках законодательства» использовать возможности иностранных платформ в информационной работе.
«Но в то же время очевидно, что полностью надежно полагаться мы можем полагаться только на наши отечественные онлайн-платформы и информационно-коммуникационные технологические решения», — цитирует Лаврова РИА Новости.
Кроме того, министр отметил, что МИД будет активно поддерживать российские продукты — социальную сеть «Одноклассники» и видеохостинг Rutube, пишет RT.
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