В России отметили очередное подорожание бензина

Топливо в мае и в апреле 2019 года продавали с разницей в цене в 17,5%, такие данные приводит Росстат. Также выросла стоимость другой нефтяной продукции: газовый стабильный конденсат подорожал на 18%, сжиженные пропан и бутан — на 8,4%, нефтяной кокс — на 5%, прочие нефтяные газы — на 11,8%, цена на сырую нефть увеличилась на 4,5%.

Тем временем с 3 по 9 июня 2019 года розничные цены на бензин вновь выросли — по подсчетам Росстата, в среднем на 0,3%. Наибольший рост был отмечен в Кызыле (на 1,4%) и в Чите (на 0,9%).

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проверить сообщения СМИ о росте цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке.





