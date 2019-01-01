Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин

Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку проверить сообщения о росте цен на бензин. Как пишет ТАСС, по словам премьер-министра, циркулирует информация о том, что цены выросли на Дальнем Востоке и в Сибири. И Козаку необходимость «разобраться, что это».

По словам Дмитрия Медведева, в том случае, если это какой-то просто всплеск, то это одна ситуация. А если это какие-то системные вещи, то тогда нужно принимать решения, которые уже неоднократно обсуждались.

Ранее стало известно, что средние потребительские цены на бензин в России с 3 по 9 июня увеличились на 0,3% (11 копеек) по сравнению с предыдущей неделей. И составили 44,38 рубля за литр. При этом в Дальневосточном федеральном округе темпы роста заметно опередили динамику по другим регионам. Так, стоимость 92-го бензина увеличилась на 74 копейки, а 95-го — на 67.

Ранее НСН писала, что Федеральная антимонопольная служба рассказала, каким образом избежать повышения цен на бензин. По словам заместителя руководителя службы Анатолия Голомолзина, для этого необходимо ввести требование о равномерной и регулярной продаже нефтепродуктов на бирже. Это должно касаться независимых НПЗ.

Такая мера могла бы стать альтернативой инициативе об увеличении порога обязательных продаж моторного топлива на бирже.