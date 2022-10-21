В LG Electronics опровергли сообщения СМИ о планах перенести производство из России
В южнокорейском концерне LG Electronics опровергли сообщения в СМИ о планах перенести производство из России в Узбекистан или Казахстан. Об этом сообщает южнокорейское агентство Newsis со ссылкой на представителя компании.
«Сейчас перенос завода не рассматривается. Информация СМИ никак не соответствуют действительности», — заявил представитель LG.
На заводе южнокорейской компании в Рузском районе Москвы сейчас практически полностью прекращено производство, предприятие функционирует, поддерживая лишь минимальную деятельность.
Ранее в LG Electronics заявили, что приостанавливают поставки в Россию, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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