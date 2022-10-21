СМИ: LG перенесет производство из России в Узбекистан или Казахстан

При этом у производителя уже был завод в Казахстане, который закрылся несколько лет назад, но производил такую же продукцию, что и российский. Сообщается, что обсуждается открытие нового предприятия.

Ранее эксперты отрасли рассказали, что интерес потребителей к популярным брендам Samsung, LG, Bosch, Whirpool и Sharp начал заметно снижаться, растет спрос на поддержанную технику, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

