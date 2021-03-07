В Ленинградскую область прибыла первая транзитная партия бензина из Белоруссии

«Первые 3,5 тысячи тонн белорусского бензина пришли в Ленобласть с опережением графика на день. Отправитель — Мозырский завод, который является одним из двух нефтеперерабатывающих предприятий республики Беларусь. Порт в Усть-Луге определен межправительственным соглашением России и Беларуси как основная точка доставки так называемых белых нефтепродуктов», - сказано в сообщении.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заверил, что портовые мощности полностью готовы к приему белорусского нефтяного транзита.

«Сегодня поистине историческое событие», - заявил Дрозденко.

Отмечается, что поставки белорусского бензина начались с опережением графика – первая партия ожидалась 9 марта. В терминале «Портэнерго» морского торгового порта в Усть-Луге приступили к накоплению судовой партии белорусского бензина.

Напомним, поставки белорусских нефтепродуктов с транзитом через Россию осуществляются в рамках подписанного 19 февраля в Минтрансе РФ межправительственного соглашения, которое будет действовать три года. В соответствии с документом, через российские порты белорусская сторона транспортирует свыше 9,8 млн тонн мазута, бензина, газойля и масла.

