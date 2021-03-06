Первые партии белорусских нефтепродуктов поступили в российские порты

«5 марта для перевалки в терминале ООО "Портэнерго" (морской порт Усть-Луга), несколькими составами отправлено более 5000 тонн белорусского бензина. Первый из этих составов пришел на территорию РФ в 9 утра сегодня. Как ожидается, 9 марта он прибудет в терминал "Портнерго". Отправителем выступило ОАО "Мозырский НПЗ"», - говорится в официальном сообщении.

По данным ведомства, партия мазута общим объемом 3600 тонн отгружена с ОАО «Мозырский НПЗ» «с перевалкой в АО "Петербургский нефтяной терминал"» в морском порт Санкт-Петербурга.

Поставки белорусских нефтепродуктов с транзитом через Россию осуществляются в рамках подписанного 19 февраля в Минтрансе РФ межправительственного соглашения, которое будет действовать три года. В соответствии с документом, через российские порты белорусская сторона транспортирует свыше 9,8 млн тонн мазута, бензина, газойля и масла.

Напомним, накануне переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи 22 февраля состоялся телефонный разговор премьер-министров России и Белоруссии Михаила Мишустина и Романа Головченко, сообщает RT. Особое внимание премьеры уделили реализации межправительственного соглашения о перевозке и перевалке белорусских нефтепродуктов, предназначенных для поставки на экспорт через морские порты России, подписанного 19 февраля 2021 года в Москве.

