В Крыму с 1 мая откроют парикмахерские и автомагазины

В свою очередь глава республики Сергей Аксенов отметил, что в мае власти Крыма могут разрешить работу и других предприятий, если те смогут работать без риска возникновения дополнительного очага заражения, сообщает ОТР.



Отметим, что в республике вплоть до 30 апреля действует режим повышенной готовности.



По состоянию на 23 апреля в Крыму зафиксирован 51 случай заражения коронавирусом, 23 заболевших выздоровело. При этом погибших в республике нет.

