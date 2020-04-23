В Крыму с 1 мая откроют парикмахерские и автомагазины
В Крыму с 1 мая откроются некоторые предприятия торговли и сферы услуг. В частности, начнут работать салоны красоты, хозяйственые и автомагазины, ремонтные мастерские. Об этом заявил председатель Совета министров региона Юрий Гоцанюк.
В свою очередь глава республики Сергей Аксенов отметил, что в мае власти Крыма могут разрешить работу и других предприятий, если те смогут работать без риска возникновения дополнительного очага заражения, сообщает ОТР.
Отметим, что в республике вплоть до 30 апреля действует режим повышенной готовности.
По состоянию на 23 апреля в Крыму зафиксирован 51 случай заражения коронавирусом, 23 заболевших выздоровело. При этом погибших в республике нет.
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