В Крыму с 1 мая откроют парикмахерские и автомагазины

В Крыму с 1 мая откроются некоторые предприятия торговли и сферы услуг. В частности, начнут работать салоны красоты, хозяйственые и автомагазины, ремонтные мастерские. Об этом заявил председатель Совета министров региона Юрий Гоцанюк.

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В свою очередь глава республики Сергей Аксенов отметил, что в мае власти Крыма могут разрешить работу и других предприятий, если те смогут работать без риска возникновения дополнительного очага заражения, сообщает ОТР.

Отметим, что в республике вплоть до 30 апреля действует режим повышенной готовности.

По состоянию на 23 апреля в Крыму зафиксирован 51 случай заражения коронавирусом, 23 заболевших выздоровело. При этом погибших в республике нет.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:Средний И Малый БизнесКрым
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