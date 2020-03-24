В Крыму предложили ввести запретить рост цен на лекарства
Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил чиновникам подготовить предложения по введению моратория на изменение цен в аптеках. Речь идёт о запрете производителям поднимать цены при поставке в розничные сети.
По мнению Аксёнова, мораторий нужно было ввести давно, а не дожидаться, «пока 200% будет торговая наценка», передаёт РИА Новости.
Между тем, данные управления Росздравнадзора по Крыму и Севастополю свидетельствуют, что цены на лекарства и средства индивидуальной защиты к середине марта оставались в пределах нормы. Руководитель регионального управления ведомства Василий Климов при этом подчеркнул, что все лекарства поставляются на полуостров с материковой части России, поэтому если повышение цен и будет, то на федеральном уровне, сообщает «КИА».
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