В Крыму могут запустить китайский круиз

В Крыму обсуждают вопрос строительства 17 стоянок для яхт и других маломерных судов, чтобы принимать китайских туристов. Об этом сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на председателя комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка.

Во время пресс-конференции в Симферополе Черняк заявил, что в рамках стратегии экономического развития республики будет начато строительство 17 стоянок для яхт и катеров (их называют "маринами"). Он добавил, что обсуждения с инвесторами в этой области оказались результативными и многообещающими. В основном дело касается китайских предпринимателей. Как отмечает Черняк, встреча с ними прошла в Государственном Совете совсем недавно. Как считает Черняк, яхтенный туризм в Крыму еще плохо развит, но очень привлекателен для инвесторов, так как условия для создания инфраструктуры подходящие.

По словам чиновника, основной задачей является покупка и запуск круизного корабля по маршруту от Краснодарского края до Республики Крым. Он объяснил, что компания имеет множество ресурсов, которые она может вложить в развитие региона. Поток туристов может достигнуть 5 млн. Как заявил Черняк, в полуострове инвесторы усматривают "большую перспективу".

