В Кремле высказались о возможности новой поддержки бизнеса

Российские власти пока не видят необходимости в оказании дополнительной поддержки бизнесу в нынешней ситуации с коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече с представителями СМИ.

Представитель Кремля подчеркнул, что экономика продолжает функционировать, речи о её остановке не идёт.

«Все экономические операторы, как это говорится не по-русски, а по-русски — компании и предприятия — работают. Поэтому сейчас пока функционируют, и в настоящий момент такой потребности нет», — цитирует RT Пескова.

По его словам, уже принятые в этом году меры поддержки обеспечили бесперебойную работу отечественной экономики.

Как отмечают «Известия», таким образом пресс-секретарь прокомментировал последние данные Центра стратегических разработок, согласно выводам которого, вскоре не менее 19% российских предприятий не смогут платить налоги.

