В Кремле усомнились в эффективности веерной раздачи средств
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что веерная раздача средств «приводит к увеличению нагрузки по внутреннему долгу», сообщает ТАСС.
По его словам, российские власти России считают веерную раздачу средств менее эффективной и более затратной по сравнению с оказанием помощи «нуждающимся слоям населения и секторам экономики».
«Веерная раздача средств в целом признается не столь эффективной... потом приводит к увеличению нагрузки по внутреннему долгу и к сокращению каких-то других инвестиционных программ», - отметил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что Россия, как и все страны мира, «была откинута пандемией назад в своём развитии», сообщает RT. По его словам, в будущем всем предстоит это «компенсировать и навёрстывать».
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