В Кремле усомнились в эффективности веерной раздачи средств

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что веерная раздача средств «приводит к увеличению нагрузки по внутреннему долгу», сообщает ТАСС.

По его словам, российские власти России считают веерную раздачу средств менее эффективной и более затратной по сравнению с оказанием помощи «нуждающимся слоям населения и секторам экономики».

«Веерная раздача средств в целом признается не столь эффективной... потом приводит к увеличению нагрузки по внутреннему долгу и к сокращению каких-то других инвестиционных программ», - отметил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Россия, как и все страны мира, «была откинута пандемией назад в своём развитии», сообщает RT. По его словам, в будущем всем предстоит это «компенсировать и навёрстывать».