Глава Роструда: экономике блогеры не нужны

Стране нужны не блогеры, а станочники и инженеры, заявил глава Роструда Михаил Иванков со ссылкой на данные портала «Работа в России».

По его словам, в основном вакансии с высокими зарплатами находятся на Ямале. Также хорошо получают пилоты воздушных судов.

Во вторник сообщалось со ссылкой на итоги исследования сервиса «Работа.ру», что самые высокие зарплаты в России в сфере производства предлагают главному инженеру угольной компании, оператору производства молочной продукции и сварщику. Так, главному инженеру угольной компании в Москве предлагают от 250 тысяч рублей в месяц. Оператор производства цельномолочной и кисломолочной продукции может получать до 220 тысяч рублей. При этом вакансия предполагает работу вахтовым методом на заводе в Магаданской области. Сварщик Национального агентства контроля сварки в Якутске может претендовать на зарплату от 165 тысяч рублей.

