В Кремле оценили данные о «золотых паспортах» Кипра у россиян

Публикацию кипрской газеты Politis о владельцах так называемых «золотых паспортов», среди которых оказались российские предприниматели, следует сначала проверить, прежде чем рассматривать как факт. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет «Газета.ру».

Названы владельцы «золотых паспортов» на Кипре. Вернутся ли деньги в Россию?

Представитель Кремля также отметил, что под ограничения закона о госслужбе попадают не все должности не все должности в госкорпорациях.

В опубликованном списке содержится более 30 фамилий российских, украинских и сирийских предпринимателей, в 2008-2012 годах вместе с семьями получивших гражданство Кипра в обмен на инвестиции. Некоторые из них отнесены к группе «высокого риска»: на тот момент они были под следствием, или их бизнес тогда попадал под санкции или штрафы.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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