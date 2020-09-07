В Кремле оценили данные о «золотых паспортах» Кипра у россиян

Представитель Кремля также отметил, что под ограничения закона о госслужбе попадают не все должности не все должности в госкорпорациях.

В опубликованном списке содержится более 30 фамилий российских, украинских и сирийских предпринимателей, в 2008-2012 годах вместе с семьями получивших гражданство Кипра в обмен на инвестиции. Некоторые из них отнесены к группе «высокого риска»: на тот момент они были под следствием, или их бизнес тогда попадал под санкции или штрафы.

