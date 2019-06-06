В Кремле отреагировали на слова Сечина о контроле США над экономикой РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы «Роснефти» Игоря Сечина о том, что Соединённые Штаты с помощью санкций практически взяли под контроль несколько отраслей российской промышленности, в том числе алюминиевую, передаёт РИА ФАН.

Песков опроверг это утверждение, подчеркнув, что российские власти контролируют все стратегические сферы экономики страны.

Он также отметил, что нужно не вступать в споры с предпринимателями, которые делают очень много разнообразных заявлений в дни Петербургского международного экономического форума.

Ранее Сечин заявил, что Вашингтон пользуется антироссийскими санкциями, чтобы прибрать к рукам ключевые отрасли промышленности РФ, отмечает Утро.ру.

Вашингтон использует ограничительные меры против нашей страны, чтобы прибрать к рукам ключевые отрасли промышленности РФ. С таким заявлением на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) выступил глава компании "Роснефть" Игорь Сечин.

