В Кремле отреагировали на «эмоциональные» реплики Лукашенко

Россия продолжит энергетический диалог с Белоруссией, несмотря на то, что иногда в высказываниях белорусского лидера Александра Лукашенко эмоции берут верх. Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так представитель Кремля отреагировал на заявление белорусского лидера о том, что если в феврале из РФ не будет поставлена нефть в нужных объемах, Минск начнет отбор из транзитной трубы. Песков также подчеркнул, что, будучи в Сочи, главы двух государств достигли определённого понимания, «из этого мы и будем исходить», пишет RT.