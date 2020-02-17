В Кремле отреагировали на «эмоциональные» реплики Лукашенко
Россия продолжит энергетический диалог с Белоруссией, несмотря на то, что иногда в высказываниях белорусского лидера Александра Лукашенко эмоции берут верх. Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так представитель Кремля отреагировал на заявление белорусского лидера о том, что если в феврале из РФ не будет поставлена нефть в нужных объемах, Минск начнет отбор из транзитной трубы. Песков также подчеркнул, что, будучи в Сочи, главы двух государств достигли определённого понимания, «из этого мы и будем исходить», пишет RT.
Ранее НСН писала, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах забирать российскую нефть из транзитной трубы, если Россия не доставит обещанный объем нефти. Александр Лукашенко отметил, что Россия поставила Белоруссии четверть месячного объема нефти, предусмотренного в межправительственном соглашении. Минск констатировал недопоставку 1,5 млн тонн топлива. По словам белорусского лидера, если ситуация не изменится, страна начнет забор из транзитной трубы, подчёркивает Газета.ру.
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