В Кремле отреагировали на «эмоциональные» реплики Лукашенко

17 февраля 202013:54

Россия продолжит энергетический диалог с Белоруссией, несмотря на то, что иногда в высказываниях белорусского лидера Александра Лукашенко эмоции берут верх. Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так представитель Кремля отреагировал на заявление белорусского лидера о том, что если в феврале из РФ не будет поставлена нефть в нужных объемах, Минск начнет отбор из транзитной трубы. Песков также подчеркнул, что, будучи в Сочи, главы двух государств достигли определённого понимания, «из этого мы и будем исходить», пишет RT.

В Белоруссии признали, что Лукашенко начал нефтяной шантаж Кремля

Ранее НСН писала, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах забирать российскую нефть из транзитной трубы, если Россия не доставит обещанный объем нефти. Александр Лукашенко отметил, что Россия поставила Белоруссии четверть месячного объема нефти, предусмотренного в межправительственном соглашении. Минск констатировал недопоставку 1,5 млн тонн топлива. По словам белорусского лидера, если ситуация не изменится, страна начнет забор из транзитной трубы, подчёркивает Газета.ру.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: president.gov.by
ТЕГИ:Александр ЛукашенкоРоссияБелоруссияТопливоЭнергетика