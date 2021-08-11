В конфетах уменьшат жир из-за его дороговизны

Российские кондитерские компании заявили, что вынуждены изменить состав конфетной продукции в связи с ростом цен на сырье. Об этом сообщает РБК.

О грядущих переменах на кондитерском рынке в частности заявили в «Эссен Продакшн АГ» (производит конфеты марок «35», Cho Ko-Te, «ДаЁжъ» и «Q»).

Российские аналитики предупредили о повышении цен в августе на 6,4%

Генеральный директор компании Леонид Барышев рассказал, что в конфеты будут класть меньше кондитерских жиров, цены на которые в пандемию выросли. По его словам, жир — это самое дорогое в конфете сегодня. Также стали дороже и другие ингредиенты сладостей: какао, сахар, мука, упаковка.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал способ стабилизировать цены на продукты в стране, передает Ura.ru.


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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
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