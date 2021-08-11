В конфетах уменьшат жир из-за его дороговизны

Российские кондитерские компании заявили, что вынуждены изменить состав конфетной продукции в связи с ростом цен на сырье. Об этом сообщает РБК.

О грядущих переменах на кондитерском рынке в частности заявили в «Эссен Продакшн АГ» (производит конфеты марок «35», Cho Ko-Te, «ДаЁжъ» и «Q»).