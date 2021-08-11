В конфетах уменьшат жир из-за его дороговизны
Российские кондитерские компании заявили, что вынуждены изменить состав конфетной продукции в связи с ростом цен на сырье. Об этом сообщает РБК.
О грядущих переменах на кондитерском рынке в частности заявили в «Эссен Продакшн АГ» (производит конфеты марок «35», Cho Ko-Te, «ДаЁжъ» и «Q»).
Генеральный директор компании Леонид Барышев рассказал, что в конфеты будут класть меньше кондитерских жиров, цены на которые в пандемию выросли. По его словам, жир — это самое дорогое в конфете сегодня. Также стали дороже и другие ингредиенты сладостей: какао, сахар, мука, упаковка.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал способ стабилизировать цены на продукты в стране, передает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,5 млн+21 378 / сут.
Умерли
166 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
5,8 млн+18 729 / сут.
- В конфетах уменьшат жир из-за его дороговизны
- В московской квартире обнаружено обезглавленное тело женщины
- Поток газа по «Ямалу-Европе» за сутки упал в полтора раза
- Пьяный мужчина в Курске ранил ребенка из пневматики
- Генерала Лебедя обвинили в попытке свержения Горбачева
- Гинцбург: Коронавирус в 70% случаев не проходит бесследно
- Байден заблудился возле Белого дома
- В Минздраве заявили, что вакцинацию от COVID-19 лучше пройти летом
- Гинцбург: говорить о победе над COVID-19 рано
- Мурашко назвал эффективность «Спутника V» против штамма «дельта»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru