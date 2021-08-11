Российские аналитики предупредили о повышении цен в августе на 6,4%
Темпы роста цен в России по итогам августа составят 6,4% в годовом выражении. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на составленный на основе опроса аналитиков консенсус-прогноз.
Агентство приводит данные Росстата, согласно которым годовая инфляция в стране ускоряется с 2020 года на фоне ослабевшего курса рубля, роста цен на ряд продуктов питания и сырьевые товары.
Как отметил старший экономист «ВТБ Капитала» Александр Исаков, инфляция в августе замедлится, основными факторами станут сезонное снижение цен на продовольствие и услуги в сфере туризма, пишет News.ru.
В свою очередь, главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова поделилась мнением, что в непродовольственном сегменте сохранится повышенная инфляция из-за роста цен на ряд товаров и высокие инфляционные ожидания.
При этом главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев считает, что сдержать инфляцию и дальнейший рост цен помогут стабильный курс рубля и возобновление авиасообщения с Турцией и Египтом.
Однако цены на продовольственные товары будут расти под негативным влиянием высокой стоимости фрахта и дорогого топлива, прогнозирует глава отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов. В то же время завершение активной фазы туристического сезона в России окажет влияние на нормализацию ситуации с ценами на услуги, отмечает Ura.ru.
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