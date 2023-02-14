В КНР обвинили Вашингтон в злоупотреблении мерами экспортного контроля

Отмечается, что Вашингтон создавал «искусственные помехи» для нормальных торгово-экономических связей, нанося значительный ущерб правам и интересам предприятий. Министерство коммерции КНР заявило, что выступает решительно против подобных действий.

Ранее телеканал CNBC сообщил, что министерство торговли США внесло в черный список шесть китайских компаний, связанных с аэрокосмической отраслью. Отмечается, что поводом для внесения компаний в черный список стала «поддержка ими усилий Китая по модернизации вооруженных сил», отмечает НСН.

