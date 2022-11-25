Телеграм: Потолок нефтяной, газ ворованный
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Россия и её ледоколы
Во вторник Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии поднятия российского флага на ледоколе «Урал», а также дал старт спуску на воду корпуса ледокола «Якутия».
«Zаписки мичмана Птичкина» гордится своей причастностью к проекту:
«На рубеже 2022-2023 годов Россия догонит СССР по числу действующих атомных ледоколов (семь единиц). Мичман принимает некоторое участие в работе над серией УАЛ проекта 22220. Мы, русские, серийно строим самые большие и мощные в мире атомные ледоколы».
«Доктор Z прописал» рассказывает о новых ледоколах:
«"Якутия" – четвертый по счету ледокол проекта 22220. Они предназначены для проводки судов в Арктике, на участках Енисея и Обской губы, для буксировки судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде, а также для решения других задач. Сегодня же был поднят флаг над еще одним ледоколом проекта 22220, который называется "Урал". Два ледокола проекта – "Арктика" и "Сибирь – уже вошли в состав атомного флота России. В настоящее время в составе "Атомфлота" шесть атомных ледоколов, к 2027 году планируется ввод в эксплуатацию еще четырех. Сейчас "Росатом" строит по одному крупному ледоколу в год. А вообще по плану развития Северного морского пути до 2035 года будет построено еще 37 судов, новых терминалов и прочей инфраструктуры».
«КиберПанк | Технологии Будущего | Technology» восхищается «Якутией»:
«Российский ледокол "Якутия": технологический шедевр, не имеющий аналогов в мире. Атомный ледокол "Якутия", спущенный на воду в Санкт-Петербурге, по своим характеристикам опережает ведущие мировые образцы. Так, длина ледокола "Якутия" превышает 170 метров, что почти на 40% превышает параметры американского ледокола "USCGC HEALY". Кроме того, в сравнении с ним российский атомный ледокол имеет большую ледопроходимость (2,8 метров против 2,5 метров у американской модели), более высокую скорость хода (22 узла), водоизмещение "Якутии" в 2 раза превышает показатель "USCGC HEALY", а расчетный срок службы российского ледокола составляет 40 лет, что на 42% больше срока службы американского судна. Кроме того, ледокол "Якутия" оснащен двумя современными ядерными реакторами и построен с применением безотходных технологий, что не наносит вреда экологии. В то время как американская модель использует 4 дизельных двигателя, созданных в 1967 году. Таким образом, российский атомный ледокол "Якутия", имеющий стратегическое значение для освоения Арктики и обеспечения устойчивого судоходства по Севморпути, является одним из мощнейших ледоколов в мире».
Телеведущая и популяризатор науки Екатерина Шугаева публикует фото и видео пуска «Якутии»:
«Просто порадую вас картинками! Спустили на воду "Якутию". За время моей работы в Росатоме – это уже четвертый ледокол. А будет еще 70 судов в ближайшие годы: ледоколы, ледовые суда, танкеры! Да-да, нам давно нужны свои танкеры. Арктика – наша».
«Мюсли вслух» размышляют о возрастающей значимости Северного морского пути:
«Сегодняшняя церемония вновь подтвердила высокий технологический статус России. Ледоколы проекта 22220, к которым относятся "Якутия" и "Урал", являются самыми большими и мощными в мире, они способны пробивать арктический лед толщиной до 3 метров, обеспечивая проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Крайнего Севера, предназначенного потребителям в Азиатско-Тихоокеанском регионе. СМП превращается в один из важнейших логистических коридоров международной торговли, что, несомненно, будет способствовать развитию наших северных регионов и укреплять позиции России в мире».
Госдума и её ЛГБТ-пропаганда
Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий пропаганду ЛГБТ и нетрадиционных сексуальных установок. Законопроект предусматривает запрет на распространение информации об ЛГБТ и пропаганду педофилии, призывы к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.
«РосСкандал» радуется:
«Теперь в окончательном чтении! Двигателям ЛГБТ-повестки в РФ грозит ответственность за любую пропаганду нетрадиционных секс-отношений! Если продолжат пиарить свои извращения – получат для начала штраф до 10 лямов! Но есть и другой вариант – валить на толерастный Запад! Там для сменщиков пола, насильников детей и животных просто рай…»
Депутат Госдумы Александр Хинштейн детально объясняет, что изменится:
«Мы вводим прямой запрет: пропаганды ЛГБТ и трансгендерности, пропаганды педофилии, демонстрации ЛГБТ среди несовершеннолетних, а также информации, побуждающей детей к смене пола. <…> За распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у них желание сменить пол, штраф составит от 50 тыс. до 200 тыс. рублей для граждан, от 100 тыс. до 400 тыс. – для должностных лиц, от 800 тыс. до 4 млн рублей или приостановление деятельности до 90 суток – для юрлиц. За подобные нарушения иностранным гражданам и лицам без гражданства будет грозить выдворение за пределы Российской Федерации».
«Друид» считает, что предстоит большая работа:
«Не начнись СВО и колоссальное давление коллективного Запада на Россию – судьба запрета пропаганды ЛГБТ-идеологии была бы неизвестна. Однако теперь запрет пропаганды ЛГБТ среди всех возрастов законодательно закреплен. Для власти и общества предстоит долгая работа по выявлению пропаганды ЛГБТ в сети, школах, на улицах и других местах жизнедеятельности общества. Хорошим результатом была бы готовность противостоять ЛГБТ-пропаганде, как это делает Катар во время проведения Чемпионата мира. При этом оставаясь комфортным местом для пребывания граждан любого другого государства».
Депутат Госдумы Евгений Попов рассказывает, почему воздержался при голосовании за законопроект:
«Запрещая давать оценку событиям и процессам, мы записываем себе в актив техническое поражение. Навязывать ЛГБТ-повестку извне никто при этом не перестанет. Однако новые нормы существенно ограничивают наши возможности объяснять, что не так с драг-квинами в детских садах и правом на смену пола для детей. Мы будто прячем голову в песок и стараемся не замечать экспансию ЛГБТ-"ценностей". Это неправильно. Нужно противостоять и объяснять. <…> Можно ли в новостях, где тема ЛГБТ присутствует постоянно как в новостной, так и в публицистической повестке, показывать гей-парад или туалеты для небинарных? Как рассказать об этих популярных на Западе явлениях и не нарваться на санкции регулятора? Вопросов много. Конечно, мы должны защитить наших детей от порочных сексуальных практик. Но, как мне кажется, пока мы не выработали четкого, до деталей, руководства к действию регулятору».
«Со своей колокольни» напоминает:
«Чем это все может закончиться в общем-то известно: "И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастания земли. …И встал Авраам рано утром и пошел на место, где стоял пред лицем Господа, и посмотрел к Содому и Гоморре и на все пространство окрестности и увидел: вот, дым поднимается с земли, как дым из печи" (Быт. 19:24-25, 27-28)».
Нефть и её потолок
В среду Минфин США распространил руководство по реализации политики ограничения цен на нефть из России. В документе сказано, что США, страны G7, Евросоюз и Австралия сформировали коалицию по ограничению цен. Каким будет ценовой потолок, пока неясно, но по данным источников The Wall Street Journal, речь идет о 60-70 долларов за баррель. Польша, как сообщается, требует установить потолок на уровне 30 долларов за баррель.
«Банкста» приводит мнение участников отрасли:
«Даже при экстремальном сценарии с ценами на газ предложенный ЕК уровень потолка цен не будет эффективным, считают эксперты, указав на риск подрыва доверия к Брюсселю. Москва считает потолок цен нарушением односторонним контрактов».
«Нефть и Капитал I Новости Нефтегазовой отрасли» задают вопрос:
«В Кремле заявили, что по вопросу об установлении потолка цены для российской нефти исходят из позиции не поставлять ее странам, которые будут следовать ограничениям, но в случае изменений рыночной конъюнктуры будет проведен дополнительный анализ. "Мы исходим пока из установки президента Путина о том, что мы не будем поставлять нефть и газ тем государствам, которые присоединятся к потолкам. Но, видя эти цифры, конечно, мы должны все проанализировать перед тем, как сформулировать позицию", – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. То есть не все так однозначно: если уровень потолка будет выше, чем существующая рыночная цена, то страны, присоединившиеся к потолку, могут рассчитывать на поставки?»
А «Energy Today» отвечает:
«Мы НЕ стреляем себе в ногу, это всем понятно. Отсюда и тупик в переговорах по уровню потолка цен на нефть [да и на газ тоже, но сейчас про нефть]. Если ценовая конъюнктура (рынок) будет позволять продавать нефть тем, кто участвует во введении потолка цен без ограничений, то почему нет? А вот если ограничения приведут к росту цен, то тут уже поддерживающие санкции страны, а это именно новая форма санкций, пролетают мимо и будут вынуждены искать объемы в другом месте, что еще сильнее подогреет рынок».
«Бензоколония» подтверждает, что при нынешнем уровне цен для России ничего не изменится:
«Если G7 установит потолок на российскую нефть в размере $65-70 за баррель, то это (неожиданно) не повлияет на торговлю РФ, т.к. ее нефть уже поставляется в Индию и Китай в основном по таким ценам, сообщили источники Reuters. <…> Так, многие НПЗ Индии покупают российскую Urals со скидкой $25-30. А так как нефть марки Brent, к которой привязана Urals, сейчас торгуется на уровне в $85, то российские поставки вполне вписываются в ценовой коридор. При этом США отметили, что ценовой потолок распространяется именно на закупочную стоимость нефти, без учета стоимости доставки и страховки. При таких условиях российская нефть тем более будет соответствовать всем ограничениям. Это значит, что западные грузовые компании и страховщики смогут и дальше без проблем оказывать услуги по доставке российской нефти морем. А России не придется реализовывать свою угрозу по отказу от поставок в страны, поддержавшие потолок. <…> Главный вопрос остается: что делать, если цены на нефть снова вернутся к уровню выше $100 (а они наверняка вернутся), и когда скидки начнут сокращаться?»
«АДЕКВАТ Z» обращает внимание на то, что одновременно с Россией высказались ближневосточные страны:
«Хороший вчера дуплет получился, даром что наверняка спонтанный. Саудовцы не только опровергли (почти синхронно с Эмиратами) американский вброс о планах увеличить добычу, но и намекнули, что если сочтут необходимым, то рука не дрогнет снизить еще. А [заместитель председателя правительства РФ Александр] Новак, комментируя скорый старт игр в потолок цен, едва ли не впервые акцентированно сказал: не только кончатся продажи играющим в потолок, но и вполне вероятно сокращение нами добычи. Рынок это, несомненно, оценит. Оценит с самым началом практической реализации самострельных планов. И поправку на начало этой реализации зимой тоже сделает».
Терроризм и его спонсор
В среду Европарламент принял резолюцию о признании России «спонсором терроризма».
«Мейстер» не удивлен:
«Признание России "государством – спонсором терроризма" вполне в духе современной политики Европы. Возможности договориться с Россией о гарантиях безопасности и нормах сотрудничества у ЕС, в силу отсутствия субъектности, нет. Следование в фарватере США может принести плоды только в том случае, если Россия вдруг сама решит сдаться, перестать требовать каких-то там гарантий и выразит готовность оплатить все расходы за свой счет – что, понятно, немыслимо. Разница между данной в ощущениях реальностью и мечтами слишком велика, и огорчение надо как-то выразить. В итоге Европа, поддерживающая режим, устраивающий геноцид русского населения и опирающийся на праворадикальные террористические формирования, объявляет "спонсором терроризма" Россию. Юридических последствий у этого объявления никаких, оно никого ни к чему не обязывает, но эго почесать сойдет».
«Умный еврей при губернаторе» уверен, что решение Европарламента ничего не значит:
«Европарламент проголосовал за признание России террористическим государством. И что из этого следует? Правильно, ничего, кроме импотенции вышеупомянутого парламента. Не более влиятельного и способного привлечь к себе внимание, чем какое-нибудь "правительство России в изгнании" имени Пономарева».
Сенатор Григорий Карасин полагает, что все это лишь информационный шум:
«Европарламент вновь подтвердил свою роль подручного в игре против России. Просчитано все было заранее. Риторика политически заряжена – спонсор терроризма. Впрочем, юридически все это ничтожно, но сделано для инфошума и накладывания новых ярлыков. Такова вспомогательная роль ЕП в новой "большой игре". До этого там же кричали о лишении нас спутникового вещания. Посмотрим, как далеко эта политшизофрения зайдет».
«Логика Маркова» ссылается на психологию:
«Обвинения России в терроризме – это навязчивая идея европейцев. Ее причина очень простая, – все информированные европейские политики прекрасно понимают, что ради цели уничтожения силы России они поддерживают откровенно террористический режим на Украине. И поэтому Европа пытается в своем преступлении поддержки терроризма обвинить жертву этого преступления, Россию. Стандартная психологическая уловка».
«Харисов о политике» считает, что Европе просто нужны предлоги для дальнейших недружественных действий:
«Европарламент принял резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма". Приняли большинством голосов: 494 депутата против 102. Можно не быть провидцем, чтобы предсказать скорое появление очередного пакета санкций по этому поводу. Кстати, а что у нас там по поводу санкций по малазийскому боингу? Раз Россия не виновата в инциденте, никто не хочет снять санкции или хотя бы их часть? А если серьезно, то я думаю, что ЕС просто ищет законодательные основы для принятия решения о потолке цен на нефть и для изъятия российской собственности. Какой выбрать для этого предлог – дело десятое».
Украина и не её газ
«Газпром» заявил, что предназначенный для Молдавии газ оседает на Украине. 28 ноября российская компания начнет сокращать подачу газа в этом направлении.
Политолог Павел Данилин считает поведение Украины предсказуемым:
«Газпром сокращает поставки газа в Молдавию в размере того, что "оседает" на территории Украины. Как там было? Что не сгим, то понадкусываю. Украина – все же реально страна 404».
«Всевидящее око» призывает лишить Украину соблазнов:
«Есть мнение, что Украина ворует газ чисто рефлекторно, просто потому что он есть. Соответственно, единственный способ исключить воровство Украиной газа – сделать так, чтобы на территории Украины не было никакого газа».
Вице-премьер и министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну в ответ на заявление «Газпрома» об оседании транзитного газа на Украине ответил, что это резервы, принадлежащие Кишиневу.
Канал «Сергей Банарь - консерватор, евроскептик» считает, что Молдавия перепродает газ Украине:
«Молдавские либеральные власти и руководство Молдовагаз, будучи весьма ограниченными и не очень образованными, настолько запутались в многочисленных коррупционных схемах под руководством британских кураторов, что все становится явным. Мало того, что они повесили на страну кредит в 300 млн евро для закупок газа на споте, они используют эти деньги для закупки более дешевого газа у Газпрома и перепродают его в нарушение контракта Украине, вместо того, чтобы обеспечить им наших граждан на левом берегу Днестра и МГРЭС для выработки электроэнергии».
«Темник» полагает, что речь все-таки о воровстве:
«Украина вновь занялась привычным делом – воровством транзитного газа. <…> Интересно, что воровство происходит не у европейцев, которые давно согласились, что по всем вопросам должны Киеву, как земля колхозу. А потому, возможно, проглотили бы и такую выходку своих подопечных. Но нет, отъем топлива производится у и без того небогатой Молдавии. Которая и так с трудом находит средства для внесения текущих платежей. Соответственно, цель выглядит очевидной – спровоцировать кризис. Молдавия уже несколько месяцев напоминает пороховую бочку. Прекращение поставок газа может стать спусковым крючком. Ход событий в таком случае может дойти вплоть до внешнего вмешательства».
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