Телеграм: Потолок нефтяной, газ ворованный

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В среду Минфин США распространил руководство по реализации политики ограничения цен на нефть из России. В документе сказано, что США, страны G7, Евросоюз и Австралия сформировали коалицию по ограничению цен. Каким будет ценовой потолок, пока неясно, но по данным источников The Wall Street Journal, речь идет о 60-70 долларов за баррель. Польша, как сообщается, требует установить потолок на уровне 30 долларов за баррель.

«Банкста» приводит мнение участников отрасли:

«Даже при экстремальном сценарии с ценами на газ предложенный ЕК уровень потолка цен не будет эффективным, считают эксперты, указав на риск подрыва доверия к Брюсселю. Москва считает потолок цен нарушением односторонним контрактов».

«Нефть и Капитал I Новости Нефтегазовой отрасли» задают вопрос:

«В Кремле заявили, что по вопросу об установлении потолка цены для российской нефти исходят из позиции не поставлять ее странам, которые будут следовать ограничениям, но в случае изменений рыночной конъюнктуры будет проведен дополнительный анализ. "Мы исходим пока из установки президента Путина о том, что мы не будем поставлять нефть и газ тем государствам, которые присоединятся к потолкам. Но, видя эти цифры, конечно, мы должны все проанализировать перед тем, как сформулировать позицию", – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. То есть не все так однозначно: если уровень потолка будет выше, чем существующая рыночная цена, то страны, присоединившиеся к потолку, могут рассчитывать на поставки?»

А «Energy Today» отвечает:

«Мы НЕ стреляем себе в ногу, это всем понятно. Отсюда и тупик в переговорах по уровню потолка цен на нефть [да и на газ тоже, но сейчас про нефть]. Если ценовая конъюнктура (рынок) будет позволять продавать нефть тем, кто участвует во введении потолка цен без ограничений, то почему нет? А вот если ограничения приведут к росту цен, то тут уже поддерживающие санкции страны, а это именно новая форма санкций, пролетают мимо и будут вынуждены искать объемы в другом месте, что еще сильнее подогреет рынок».

«Бензоколония» подтверждает, что при нынешнем уровне цен для России ничего не изменится:

«Если G7 установит потолок на российскую нефть в размере $65-70 за баррель, то это (неожиданно) не повлияет на торговлю РФ, т.к. ее нефть уже поставляется в Индию и Китай в основном по таким ценам, сообщили источники Reuters. <…> Так, многие НПЗ Индии покупают российскую Urals со скидкой $25-30. А так как нефть марки Brent, к которой привязана Urals, сейчас торгуется на уровне в $85, то российские поставки вполне вписываются в ценовой коридор. При этом США отметили, что ценовой потолок распространяется именно на закупочную стоимость нефти, без учета стоимости доставки и страховки. При таких условиях российская нефть тем более будет соответствовать всем ограничениям. Это значит, что западные грузовые компании и страховщики смогут и дальше без проблем оказывать услуги по доставке российской нефти морем. А России не придется реализовывать свою угрозу по отказу от поставок в страны, поддержавшие потолок. <…> Главный вопрос остается: что делать, если цены на нефть снова вернутся к уровню выше $100 (а они наверняка вернутся), и когда скидки начнут сокращаться?»

«АДЕКВАТ Z» обращает внимание на то, что одновременно с Россией высказались ближневосточные страны:

«Хороший вчера дуплет получился, даром что наверняка спонтанный. Саудовцы не только опровергли (почти синхронно с Эмиратами) американский вброс о планах увеличить добычу, но и намекнули, что если сочтут необходимым, то рука не дрогнет снизить еще. А [заместитель председателя правительства РФ Александр] Новак, комментируя скорый старт игр в потолок цен, едва ли не впервые акцентированно сказал: не только кончатся продажи играющим в потолок, но и вполне вероятно сокращение нами добычи. Рынок это, несомненно, оценит. Оценит с самым началом практической реализации самострельных планов. И поправку на начало этой реализации зимой тоже сделает».

