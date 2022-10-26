В Китае предупредили, что отопительный сезон станет испытанием для Евросоюза

В материале отмечается, что ЕС сильно зависит от российского газа. Сообщество вынуждено покупать топливо у США в несколько раз дороже, из-за чего затраты на энергетику в Европе увеличились в среднем с 2% до 12% ВВП, сообщает телеканал «360».

«Экономические перспективы еврозоны становятся мрачными, но настоящим испытанием станет отопительный сезон, который начнется после октября», — пишет китайское издание.

Отмечается, что политика ЕС идет вразрез с национальными интересами стран сообщества. Санкции уже спровоцировали небывалый рост цен на энергоносители и энергетический кризис, далее Европу ожидает увеличение инфляции и замедление экономики, пишет РИА ФАН.

