В Киеве заявили о срыве переговоров с Москвой по газу
Пресс-служба Министерства энергетики Украины сообщила о том, что назначенные на 5 декабря переговоры между Москвой и Киевом о заключении нового контракта на транзит газа в ЕС сорваны.
Отмечается, что новая дата переговоров с участием представителей Евросоюза не согласована.
Ранее провести переговоры в этот день предложил министр энергетики Украины Алексей Оржель. Его российский коллега Александр Новак согласился при условии согласования между «Газпромом» и «Нафтогазом» технических деталей договора.
Действующий договор между компаниями истекает 31 декабря 2019 года. Ранее в Киеве пригрозили отбирать весь транзитный газ с 1 января 2020 года и отправлять его в хранилища.
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