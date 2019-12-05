В Киеве заявили о срыве переговоров с Москвой по газу

Отмечается, что новая дата переговоров с участием представителей Евросоюза не согласована.

Ранее провести переговоры в этот день предложил министр энергетики Украины Алексей Оржель. Его российский коллега Александр Новак согласился при условии согласования между «Газпромом» и «Нафтогазом» технических деталей договора.

Действующий договор между компаниями истекает 31 декабря 2019 года. Ранее в Киеве пригрозили отбирать весь транзитный газ с 1 января 2020 года и отправлять его в хранилища.

