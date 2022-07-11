В Калининграде предложили запретить движение товаров между Россией и Прибалтикой

Власти Калининградской области предлагают полностью запретить движение товаров между Прибалтикой и Россией. Об этом заявил губернатор региона Антон Алиханов в своем Telegram-канале.

Reuters: Литва увеличила ограничения на транзит в Калининград

В июне Литва ввела запрет на транзит в Калининградскую область ряда товаров, подпадающих под санкции Евросоюза, напоминает RT. В понедельник, 11 июля, стало известно о расширении ограничений на перевозку товаров российского производства. По данным литовской таможни, теперь через Литву запрещено перевозить в том числе бетон, древесину, спирт, промышленные химикаты, пишет Ura.ru.

«В качестве ответной меры предлагаем полный запрет на движение товаров (в том числе транзитных из третьих стран) между тремя прибалтийскими странами и Россией (с исключением для Калининградской области)», — написал Алиханов.

Губернатор пояснил, что это позволит загрузить морских перевозчиков и дать работу калининградским портам, пострадавшим от европейских санкций.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЛитваКалининградская Область
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