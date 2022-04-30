В Италии рассказали об устроенной Россией «ловушке» для евро
Евро может сильно пострадать на фоне ужесточения денежной политики США и зависимости Европы от импорта российских энергоносителей. Об этом пишет автор проекта Inside Over итальянской газеты Il Giornale Андреа Мураторе.
Отмечается, что сейчас Вашингтон перекладывает издержки высокой инфляции на мир, пользуясь присоединением Евросоюза к санкциям против РФ. Американская экономика рисковала перегреться из-за расходов, дефицита и финансовых рисков на фоне пандемии коронавируса. При этом в Европе высокая инфляция присоединилась к экономическому застою.
«Таким образом, евро оказался в ловушке: он вынужден терпеть инфляцию из-за ужесточения денежной политики Вашингтона, а Европейский центральный банк не может уследить за ситуацией из-за кризиса; он ослаб как валюта для международной торговли, потому что Россия больше не использует его в качестве альтернативы зеленой банкноте; он обесценивается на этапе, когда падение курса валюты является не только движущей силой экспорта, но и делает импорт, особенно из России, более дорогостоящим», — отмечает эксперт.
Мураторе подчеркивает, что евро оказался на втором плане по отношению к доллару и ослабил экономическую мощь Евросоюза. Европа «рискует оказаться меж двух огней»: она зависима от России, при этом сталкивается с чрезмерной властью доллара, «который ослабляет евро и делает поставки более дорогими».
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