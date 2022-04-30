В Италии рассказали об устроенной Россией «ловушке» для евро

Отмечается, что сейчас Вашингтон перекладывает издержки высокой инфляции на мир, пользуясь присоединением Евросоюза к санкциям против РФ. Американская экономика рисковала перегреться из-за расходов, дефицита и финансовых рисков на фоне пандемии коронавируса. При этом в Европе высокая инфляция присоединилась к экономическому застою.

«Таким образом, евро оказался в ловушке: он вынужден терпеть инфляцию из-за ужесточения денежной политики Вашингтона, а Европейский центральный банк не может уследить за ситуацией из-за кризиса; он ослаб как валюта для международной торговли, потому что Россия больше не использует его в качестве альтернативы зеленой банкноте; он обесценивается на этапе, когда падение курса валюты является не только движущей силой экспорта, но и делает импорт, особенно из России, более дорогостоящим», — отмечает эксперт.

Мураторе подчеркивает, что евро оказался на втором плане по отношению к доллару и ослабил экономическую мощь Евросоюза. Европа «рискует оказаться меж двух огней»: она зависима от России, при этом сталкивается с чрезмерной властью доллара, «который ослабляет евро и делает поставки более дорогими».

