В Италии рассказали об устроенной Россией «ловушке» для евро

Евро может сильно пострадать на фоне ужесточения денежной политики США и зависимости Европы от импорта российских энергоносителей. Об этом пишет автор проекта Inside Over итальянской газеты Il Giornale Андреа Мураторе.

Рубль придавил доллар к отметке октября 2021 г. и евро к марту 2020 г.

Отмечается, что сейчас Вашингтон перекладывает издержки высокой инфляции на мир, пользуясь присоединением Евросоюза к санкциям против РФ. Американская экономика рисковала перегреться из-за расходов, дефицита и финансовых рисков на фоне пандемии коронавируса. При этом в Европе высокая инфляция присоединилась к экономическому застою.

«Таким образом, евро оказался в ловушке: он вынужден терпеть инфляцию из-за ужесточения денежной политики Вашингтона, а Европейский центральный банк не может уследить за ситуацией из-за кризиса; он ослаб как валюта для международной торговли, потому что Россия больше не использует его в качестве альтернативы зеленой банкноте; он обесценивается на этапе, когда падение курса валюты является не только движущей силой экспорта, но и делает импорт, особенно из России, более дорогостоящим», — отмечает эксперт.

Мураторе подчеркивает, что евро оказался на втором плане по отношению к доллару и ослабил экономическую мощь Евросоюза. Европа «рискует оказаться меж двух огней»: она зависима от России, при этом сталкивается с чрезмерной властью доллара, «который ослабляет евро и делает поставки более дорогими».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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