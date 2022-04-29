Рубль придавил доллар к отметке октября 2021 г. и евро к марту 2020 г.

Американский доллар и евро заметно снижаются на Московской бирже - рубль укрепляется на фоне превышения предложения валюты на рынке над спросом и растущих цен на энергоносители.

Курс валюты США опускался в ходе торгов до 70,31 рубля – минимального значения с конца октября 2021 года. Евро снижался до 73,5 рубля, обновив минимум с 4 марта 2020 года. На момент написания заметки доллар торгуется в районе 71,15 рубля, евро – 74,78 рубля.

Повышенное предложение валюты на бирже вызвано заметным превышением экспортной выручки над импортом, ограничениями на капитальные операции, а также подорожанием на мировых рынках нефти и газа. При этом рубль почти не реагирует на информацию о подготовке новых антироссийских санкций.

