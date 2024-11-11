В Иране заявили о завершении первого этапа интеграции платежных систем с Россией
Центробанки Ирана и России завершили первый этап интеграции национальных платежных систем «Шетаб» и «Мир». Об этом в своих соцсетях заявил представитель иранского ЦБ Мостафа Гамари Вафа.
По его словам, иранцам стала доступна возможность снятия наличных в рублях с карт «Шетаб» на территории России.
Также он опубликовал видеоролик, в котором продемонстрирован процесс снятия наличных с иранской карты при помощи смартфона с технологией NFC с банкомата ВТБ.
Ранее Райффайзенбанк объявил, что нескольких банкоматах, расположенных в Москве, появилась возможность купить доллары США, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru