В Иране заявили о завершении первого этапа интеграции платежных систем с Россией

Центробанки Ирана и России завершили первый этап интеграции национальных платежных систем «Шетаб» и «Мир». Об этом в своих соцсетях заявил представитель иранского ЦБ Мостафа Гамари Вафа.

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По его словам, иранцам стала доступна возможность снятия наличных в рублях с карт «Шетаб» на территории России.

Также он опубликовал видеоролик, в котором продемонстрирован процесс снятия наличных с иранской карты при помощи смартфона с технологией NFC с банкомата ВТБ.

Ранее Райффайзенбанк объявил, что нескольких банкоматах, расположенных в Москве, появилась возможность купить доллары США, сообщает RT.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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