Президент «АвтоВАЗа»: Идут переговоры с Ираном по поставкам автомобилей Lada
«АвтоВАЗ» ведет переговоры с Ираном по поставкам автомобилей Lada, при этом продолжаются обсуждения импорта иранской продукции в Россию. Такое заявление сделал президент компании Максим Соколов, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что обсуждения ведутся постоянно. Соколов также подчеркнул, что на начало апреля у него запланирована встреча с чрезвычайным послом Ирана в Москве.
Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил в интервью «Парламентской газете», что, помимо поставок иранских автомобилей в Россию, не исключена возможность совместного российско-иранского производства. Вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков в разговоре с НСН тогда отметил, что помимо Ирана на российский рынок обратили внимание многие азиатские производители автомобилей.
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