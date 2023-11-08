В Хорошево-Мневниках построят административно-деловой центр по программе МПТ

На северо-западе Москвы по городской программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) построят административно-деловой центр площадью 70,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



«Административно-деловой центр площадью 70,5 тысячи квадратных метров будет построен группой компаний «Гранель» по адресу 1-й Силикатный проезд, 13», - уточнил Ефимов.

В здании расположатся объекты делового управления и общественного питания. Инвестор вложит в проект 11 миллиардов рублей, а сам центр даст столице пять тысяч новых рабочих мест.



Центр будет построен благодаря столичной программе стимулирования создания мест приложения труда. В рамках соглашения между городом и инвестором последний обязуется за собственный счет построить социальные и экономически важные объекты. Взамен девелопер частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка под строительство жилья.



Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что «Гранель» также построит объект в Басманном районе – это будет спортивный комплекс на три тысячи квадратных метров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные власти одобрили более десяти инвестпроектов для создания рабочих мест приложения труда. На сегодняшний день у бизнесменов есть возможность получать льготы для строительства объектов науки и образования, здравоохранения и соцобеспечения, спорта и культуры, общепита, торгово-развлекательных центров и других социальных объектов.



Помимо этого инвесторы могут претендовать на повышенную льготу, если примут на себя обязательства по возведению объекта в короткие сроки. К примеру, если сжать срок строительства на полгода, льгота повысится на 5%, а если сокращение превысит 1 год – на 10%.

