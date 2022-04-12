В Гознаке допустили изменение сроков выпуска новой банкноты в 100 рублей

Сроки выпуска новой купюры номиналом в 100 рублей могут измениться. Об этом заявил глава Гознака Аркадий Трачук.

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Ранее Центробанк планировал представить новую банкноту номиналом 100 рублей в 2022 году, напоминает РЕН ТВ.

«Возможно некоторое смещение сроков, которое, думаю, не требует специальных пояснений в текущих условиях. Тем не менее, новая банкнота будет представлена», — цитирует Трачука РИА Новости.

Глава Гознака отметил, что ведомство делает все необходимое для выпуска купюры. Вместе с тем Трачук указал, что банкнота — билет Банка России, и основные объявления должен делать ЦБ.

Кроме того, Трачук рассказал об оформлении новой купюры: рисунки сконцентрируют вокруг объектов из Центрального федерального округа, в том числе изображений Москвы, пишет Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
ТЕГИ:КупюрыРоссия
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