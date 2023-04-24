В Госдуму внесли законопроект о повышении НДФЛ для работающих из-за рубежа

Изменения затронут всех граждан, уехавших из страны и использующих для работы российский сегмент интернета или размещенные в РФ технические и программно-аппаратные средства.

Так, с 1 января 2024 года компании будут взимать с вознаграждений покинувших страну работников или исполнителей подоходный налог по базовой ставке в 13-15%, после утраты сотрудников налогового резидентства - 30%. Требования касаются как работающих по трудовому договору, так и предоставляющих услуги и права на использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, если такие сотрудники осуществляют деятельность с использованием доменных имен и сетевых адресов в доменной зоне РФ либо размещенных в стране средств и информсистем.

При этом получатель должен быть налоговым резидентом России, получать вознаграждение на счет в банке РФ, получать средства от российских организаций, индивидуальных предпринимателей, обособленных подразделений зарубежных структур в РФ. Компании будут самостоятельно определять, какую ставку по НДФЛ применять, оценивая деятельность сотрудника.

Законопроект направлен председателю Госдумы Вячеславу Володину.

