В Госдуму внесли законопроект о повышении НДФЛ для работающих из-за рубежа
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который обязывает компании в ряде случаев взимать 30% налога на доходы физлиц (НДФЛ) с выплат в пользу сотрудников, уехавших за рубеж, после утраты ими налогового резидентства РФ. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
Изменения затронут всех граждан, уехавших из страны и использующих для работы российский сегмент интернета или размещенные в РФ технические и программно-аппаратные средства.
Так, с 1 января 2024 года компании будут взимать с вознаграждений покинувших страну работников или исполнителей подоходный налог по базовой ставке в 13-15%, после утраты сотрудников налогового резидентства - 30%. Требования касаются как работающих по трудовому договору, так и предоставляющих услуги и права на использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, если такие сотрудники осуществляют деятельность с использованием доменных имен и сетевых адресов в доменной зоне РФ либо размещенных в стране средств и информсистем.
При этом получатель должен быть налоговым резидентом России, получать вознаграждение на счет в банке РФ, получать средства от российских организаций, индивидуальных предпринимателей, обособленных подразделений зарубежных структур в РФ. Компании будут самостоятельно определять, какую ставку по НДФЛ применять, оценивая деятельность сотрудника.
Законопроект направлен председателю Госдумы Вячеславу Володину.
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