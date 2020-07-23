В Госдуму внесен законопроект о продлении «дачной амнистии» до 2026 года

В Госдуму внесен законопроект о продлении «дачной амнистии» ещё на пять лет до 1 марта 2026 года. Глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, один из авторов документа, напомнил, что «дачная амнистия» действует уже почти 14 лет и за это время позволила гражданам в упрощённом порядке оформить права более чем на 13 млн объектов недвижимости.

RT пишет, прошлой осенью в России вступили в силу налоговые льготы для дачников. Согласно им, владельцы садовых или огородных участков, не состоящие в товариществах, освобождаются от налогов на прибыль.