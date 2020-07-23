В Госдуму внесен законопроект о продлении «дачной амнистии» до 2026 года

В Госдуму внесен законопроект о продлении «дачной амнистии» ещё на пять лет до 1 марта 2026 года. Глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, один из авторов документа, напомнил, что «дачная амнистия» действует уже почти 14 лет и за это время позволила гражданам в упрощённом порядке оформить права более чем на 13 млн объектов недвижимости.

RT пишет, прошлой осенью в России вступили в силу налоговые льготы для дачников. Согласно им, владельцы садовых или огородных участков, не состоящие в товариществах, освобождаются от налогов на прибыль.

В эпоху санкций дачная недвижимость перестала быть местом отдыха

Ранее Павел Крашенинников пообещал, что в Гражданском кодексе пропишут ограничения для собственников земельного участка, чтобы он не ущемлял интересов соседей.

Адвокат Тимур Маршани в эфире НСН назвал эти нововведения необходимыми, прежде всего для самих дачников.

«Самый главный вопрос – это отсутствие конфликтных отношений с соседями. Отсутствие споров, например, дает возможность по дачной амнистии легализовать земельный участок. Поэтому наиболее эффективный способ отстаивания своих интересов при легализации земельного участка и регистрации права собственности – корректное поведение, введение морально-этических принципов и норм. Это совершенно необходимая новация», - отметил юрист.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
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