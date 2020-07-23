В Госдуму внесен законопроект о продлении «дачной амнистии» до 2026 года
В Госдуму внесен законопроект о продлении «дачной амнистии» ещё на пять лет до 1 марта 2026 года. Глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, один из авторов документа, напомнил, что «дачная амнистия» действует уже почти 14 лет и за это время позволила гражданам в упрощённом порядке оформить права более чем на 13 млн объектов недвижимости.
RT пишет, прошлой осенью в России вступили в силу налоговые льготы для дачников. Согласно им, владельцы садовых или огородных участков, не состоящие в товариществах, освобождаются от налогов на прибыль.
Ранее Павел Крашенинников пообещал, что в Гражданском кодексе пропишут ограничения для собственников земельного участка, чтобы он не ущемлял интересов соседей.
Адвокат Тимур Маршани в эфире НСН назвал эти нововведения необходимыми, прежде всего для самих дачников.
«Самый главный вопрос – это отсутствие конфликтных отношений с соседями. Отсутствие споров, например, дает возможность по дачной амнистии легализовать земельный участок. Поэтому наиболее эффективный способ отстаивания своих интересов при легализации земельного участка и регистрации права собственности – корректное поведение, введение морально-этических принципов и норм. Это совершенно необходимая новация», - отметил юрист.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
795 тыс.+5 848 / сут.
Умерли
12 892+147 / сут.
Выздоровели
580 тыс.+8 277 / сут.
- Российский «Прогресс МС-15» выведен на околоземную орбиту. Видео
- Молитва в превращенном в мечеть Ай-Софии продлится сутки
- В Госдуму внесен законопроект о продлении «дачной амнистии» до 2026 года
- Минздрав анонсировал вакцинацию групп риска в ближайшее время
- Суд арестовал главу Центра госимущества ФСИН по делу о превышении полномочий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru