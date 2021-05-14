В Госдуму внесен проект об отмене налога с продажи недвижимости до 1 миллиона рублей

Правительство внесло в Госдуму проект закона, согласно которому подавать налоговую декларацию при продаже недвижимости будет не нужно в случае, если доход от сделки составляет до 1 млн рублей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НалогНедвижимостьГосдума
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