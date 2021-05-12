«Кривая линия» помогла оформить недвижимость
Житель Люберец смог зарегистрировать право собственности на гараж только после вмешательства «Кривой линии»
С августа прошлого года житель подмосковных Люберец Павел Гордиенко безрезультатно пытался зарегистрировать подвальное помещение в своем гараже. При участии кадастрового инженера он неоднократно подавал документы в Росреестр. Но каждый раз получал отказы под надуманными предлогами. Регистраторы менялись, а результат оставался прежним. В феврале нынешнего года Павел предпринял очередную попытку зарегистрировать свои права на 5-метровое помещение. После очередной приостановки действий он решил обратиться в «Кривую линию НСН».
После журналистского запроса в Управление Росреестра по Московской области дело сдвинулось с мертвой точки. Как рассказал корреспонденту НСН Павел Гордиенко, буквально через несколько дней после обращения в «Кривую линию» ему позвонили сотрудники Росреестра и записали на прием в Люберецкий МФЦ.
В официальном ответе, поступившем в редакцию, Управление Росреестра по Московской области отчиталось, что «заявителю были даны исчерпывающие объяснения по указанному вопросу и организована запись в «Люберецкий МФЦ».
В назначенную дату, накануне майских праздников, Павел пришел на прием, где у него приняли все документы без всяких проволочек и отговорок. И во вторник в редакцию поступило сообщение от нашего слушателя с отрадной вестью: «Все хорошо. Собственность получил. Большое спасибо за содействие».
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