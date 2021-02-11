В Госдуму внесен проект о минимальном гарантированном доходе должников
Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму проект закона о минимальном гарантированном доходе должников. Об этом сообщил один из авторов инициативы, первый замглавы фракции «Единой России» Андрей Исаев.
Согласно документу, в перечне имущества, на которое не может быть обращено взыскание, появится ежемесячный доход должника в размере не ниже величины прожиточного минимума в стране.
Также законопроектом закрепляется механизм реализации прав должников на обеспечение неприкосновенности минимального размера дохода, передает RT.
Ранее аналитики предрекли увеличение числа заявлений о признании физических лиц банкротами в этом году, передает Ura.ru. По их данным, рост по сравнению с прошлым годом составит 65%.
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