В Госдуму внесен проект о минимальном гарантированном доходе должников

Согласно документу, в перечне имущества, на которое не может быть обращено взыскание, появится ежемесячный доход должника в размере не ниже величины прожиточного минимума в стране.

Также законопроектом закрепляется механизм реализации прав должников на обеспечение неприкосновенности минимального размера дохода, передает RT.

Ранее аналитики предрекли увеличение числа заявлений о признании физических лиц банкротами в этом году, передает Ura.ru. По их данным, рост по сравнению с прошлым годом составит 65%.

