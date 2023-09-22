В Госдуме заявили о невозможности удержать низкие цены на бензин

«Надо увеличивать выплаты по демпферу, чтобы субсидировать поставки на внутренний рынок, а получилось обратное», - считает парламентарий.

По его мнению, необходимо подкорректировать налоговый маневр относительно таможенных пошлин, демпфер и способ компенсации. Завальный поддержал инициативу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об увеличении продажи нефтепродуктов на бирже до 14-15%.

В России 21 сентября ввели временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива. Первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что мера быстро скажется на оптовых ценах, отмечает «Радиоточка НСН».

