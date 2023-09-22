В Госдуме заявили о невозможности удержать низкие цены на бензин
Удержание цен на бензин благодаря субсидированию внутреннего рынка за счет внешнего невозможно. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, пишет «Интерфакс».
«Надо увеличивать выплаты по демпферу, чтобы субсидировать поставки на внутренний рынок, а получилось обратное», - считает парламентарий.
По его мнению, необходимо подкорректировать налоговый маневр относительно таможенных пошлин, демпфер и способ компенсации. Завальный поддержал инициативу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об увеличении продажи нефтепродуктов на бирже до 14-15%.
В России 21 сентября ввели временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива. Первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что мера быстро скажется на оптовых ценах, отмечает «Радиоточка НСН».
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