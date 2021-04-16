В Госдуме назвали российский SWIFT «полнейшим абсурдом»
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников в пресс-центре НСН рассказал, что идея создания российского SWIFT кажется ему полнейшим абсурдом.
«Меня удивляют заявления о том, что можно сделать SWIFT доморощенным, российским. Это полнейший абсурд, потому что SWIFT – это сеть, которая охватывает всю финансовую систему мира. У нас существует свой вариант, но мы можем обмениваться только внутри РФ. И даже если мы свою систему подтверждения платежей распространим на ЕАЭС – но в этом глубоко сомневаюсь, потому что никто не захочет быть вместе с нами в этой изоляции – то это не решает проблемы мировой торговли. Поэтому, все разговоры о SWIFT – это политические разговоры, не имеющие под собой основания. Поскольку это бы означало не просто Третью мировую войну, а такой миропорядок, который трудно себя даже представить» - отметил Сергей Калашников.
В свою очередь, президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян рассказал в пресс-центре НСН, что пока угроза отключения России от платежных систем Visa и MasterCard низка.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 995 / сут.
Умерли
105 тыс.+397 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 109 / сут.
- РСТ опроверг сообщения СМИ о возврате денег за несостоявшиеся туры
- Николя Мор вернётся на пост главы «Автоваза»
- МВД потребовало от стран СНГ забрать нелегальных мигрантов
- В Кремле надеются переубедить Турцию в вопросе Крыма
- Зеленский заявил, что ему отказали в разговоре с Путиным
- Новый штамм-мутант коронавируса из Индии обнаружили в Великобритании
- Грузинская полиция задержала мужчину, захватившего заложников в банке
- Песков: снижение напряженности на Донбассе - не повод для успокоения
- Минздрав заявил, что россияне стали меньше пить и курить
- Песков подтвердил встречу Путина и Лукашенко 22 апреля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru