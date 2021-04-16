В Госдуме назвали российский SWIFT «полнейшим абсурдом»

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников в пресс-центре НСН рассказал, что идея создания российского SWIFT кажется ему полнейшим абсурдом.

«Меня удивляют заявления о том, что можно сделать SWIFT доморощенным, российским. Это полнейший абсурд, потому что SWIFT – это сеть, которая охватывает всю финансовую систему мира. У нас существует свой вариант, но мы можем обмениваться только внутри РФ. И даже если мы свою систему подтверждения платежей распространим на ЕАЭС – но в этом глубоко сомневаюсь, потому что никто не захочет быть вместе с нами в этой изоляции – то это не решает проблемы мировой торговли. Поэтому, все разговоры о SWIFT – это политические разговоры, не имеющие под собой основания. Поскольку это бы означало не просто Третью мировую войну, а такой миропорядок, который трудно себя даже представить» - отметил Сергей Калашников.

В свою очередь, президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян рассказал в пресс-центре НСН, что пока угроза отключения России от платежных систем Visa и MasterCard низка.

