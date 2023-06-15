В Госдуме призвали правительство оградить страну от возможного глобального кризиса

По его словам, в Москве осознают, что процессы, происходящие сейчас, ставят мировую экономику на грань скатывания в пропасть.

«Поверьте, Credit Suisse или банки в США — это просто первая ласточка», — подчеркнул депутат.

Он также отметил уязвимость российской экономики. В этой связи, Макаров призвал правительство России обезопасить страну от подобных рисков, выстроив экономику максимально эффективно.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина оценила вероятность экономического кризиса в мире, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



