В Госдуме призвали правительство оградить страну от возможного глобального кризиса
О надвигающемся глобальном кризисе предупредил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в кулуарах Петербургского экономического форума, сообщает РИА Новости.
По его словам, в Москве осознают, что процессы, происходящие сейчас, ставят мировую экономику на грань скатывания в пропасть.
«Поверьте, Credit Suisse или банки в США — это просто первая ласточка», — подчеркнул депутат.
Он также отметил уязвимость российской экономики. В этой связи, Макаров призвал правительство России обезопасить страну от подобных рисков, выстроив экономику максимально эффективно.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина оценила вероятность экономического кризиса в мире, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru