В Госдуме призвали правительство оградить страну от возможного глобального кризиса

О надвигающемся глобальном кризисе предупредил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в кулуарах Петербургского экономического форума, сообщает РИА Новости.

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По его словам, в Москве осознают, что процессы, происходящие сейчас, ставят мировую экономику на грань скатывания в пропасть.

«Поверьте, Credit Suisse или банки в США — это просто первая ласточка», — подчеркнул депутат.

Он также отметил уязвимость российской экономики. В этой связи, Макаров призвал правительство России обезопасить страну от подобных рисков, выстроив экономику максимально эффективно.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина оценила вероятность экономического кризиса в мире, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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