Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую линии метро Москвы построят до 2027 года

Две новые радиальные линии столичного метро - Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую - ведут в эксплуатацию до 2027 года, говорится в сообщении на сайте стройкомплекса Москвы.

Сейчас власти города рассматривают варианты маршрутов этих линий, идут предпроектные работы.

Рублево-Архангельская линия пройдет в районах Митино, Строгино и Хорошево-Мневники, также она коснётся застраиваемые территории Рублево-Архангельского на западе Москвы.



Бирюлевская линия начнется от станции ЗИЛ Московского центрального кольца, пересечет Большую кольцевую линию на станции «Кленовый бульвар», пройдет через районы Восточное и Западное Бирюлево, Южное Бутово и выйдет в поселение Рязановское Новой Москвы.





