Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую линии метро Москвы построят до 2027 года
Две новые радиальные линии столичного метро - Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую - ведут в эксплуатацию до 2027 года, говорится в сообщении на сайте стройкомплекса Москвы.
Сейчас власти города рассматривают варианты маршрутов этих линий, идут предпроектные работы.
Рублево-Архангельская линия пройдет в районах Митино, Строгино и Хорошево-Мневники, также она коснётся застраиваемые территории Рублево-Архангельского на западе Москвы.
Бирюлевская линия начнется от станции ЗИЛ Московского центрального кольца, пересечет Большую кольцевую линию на станции «Кленовый бульвар», пройдет через районы Восточное и Западное Бирюлево, Южное Бутово и выйдет в поселение Рязановское Новой Москвы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
877 тыс.+5 241 / сут.
Умерли
14 725+119 / сут.
Выздоровели
684 тыс.+7 235 / сут.
- Путин впервые обсудил с Лукашенко задержание россиян в Минске
- Следствие не стало вызывать главу МВД Колокольцева свидетелем по делу Голунова
- 45 дней. Трам подписал указ о запрете покупки TikTok
- На губернаторские кресла метят 73 кандидата. В ЦИК рассказали о регистрации на сентябрьские выборы
- Лукашенко подтвердил контакт с Украиной по «российским вторженцам»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru