СМИ: В Госдуме предложили ввести тесты на финграмотность при выдаче кредита

По мнению Демина, в подобный тест необходимо будет включать наглядную информацию о фактическом размере переплат банку, общей ситуации в экономике и базовой финансовой грамотности.

Депутат уточняет, что такая мера сократит число кредитов, которые россияне берут импульсивно либо под влиянием рекламного давления.

Ранее сообщалось, что число россиян с тремя и более кредитами за год увеличилось на 20%, достигнув к 1 июня 2024 года 13,2 миллиона человек, передает «Радиоточка НСН».

