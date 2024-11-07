СМИ: В Госдуме предложили ввести тесты на финграмотность при выдаче кредита
Депутат Госдумы Александр Демин обратился к главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной с предложением ввести обязательный тест на финансовую грамотность для граждан, которые в первый раз оформляют кредит. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на текст обращения.
По мнению Демина, в подобный тест необходимо будет включать наглядную информацию о фактическом размере переплат банку, общей ситуации в экономике и базовой финансовой грамотности.
Депутат уточняет, что такая мера сократит число кредитов, которые россияне берут импульсивно либо под влиянием рекламного давления.
Ранее сообщалось, что число россиян с тремя и более кредитами за год увеличилось на 20%, достигнув к 1 июня 2024 года 13,2 миллиона человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru