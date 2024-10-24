СМИ: Рынок рассрочки в России за два квартала 2024 года вырос в 1,5 раза

Уточняется, что с начала 2024 года рынок BNPL (buy now pay later; «покупай сейчас, плати потом») достиг 200 миллиардов рублей. Эксперты ожидают, что к концу года он составит 300 миллиардов рублей.

В сервисе «Подели» изданию заявили, что в первом квартале 2024 года рынок рассрочки составлял 120-130 миллиардов рублей. Однако по данным Frank RG, еще в 2023 году доля покупок с помощью подобных сервисов составляла не более 1,5% рынка e-commerce.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2024 года объем выдачи потребительских кредитов составил 394,5 млрд рублей, что на 27,2% меньше, чем в августе текущего года. Наибольшее падение объемов выдачи произошло в Санкт-Петербурге (минус 35,4%). Далее в рейтинге следуют Якутия (просадка на 34%), Москва (32%), Подмосковье (31,5%). Топ-5 антирейтинга замыкает Красноярский край (31,2%), передает «Радиоточка НСН».

