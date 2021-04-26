Минтруд разъяснил порядок начисления зарплаты в период с 4 по 7 мая
Оплата труда россиян с 1 по 10 мая будет производиться в обычном размере, однако окончательное решение останется за работодателем. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на рекомендации министерства труда и социальной защиты РФ.
Жители страны получат оплату за дни с 1 по 3 и с 8 по 10 мая не менее чем в двойном размере в соответствии с Трудовым кодексом России, отмечает Газета.ру.
«Оплата труда работникам, обеспечивающим с 4 по 7 мая 2021 года функционирование указанных в пункте 1 настоящих рекомендаций органов и организаций, производится в период нерабочих дней в обычном, а не повышенном размере», — цитирует рекомендации Минтруда Ura.ru.
В ведомстве уточнили, что сотрудники, работающие по сдельной схеме, должны получить оплату за нерабочие дни в соответствии с заключенным с работодателем договором.
Кроме того, в Минтруде пояснили, что находящимся в отпуске работникам не будут компенсировать зарплату за период с 4 по 7 мая, а также ведомство рекомендовало не продлевать отпуска тем, кто должен выйти на работу в эти дни, отмечает телеканал «360».
Президент РФ Владимир Путин 23 апреля подписал указ, согласно которому дни между майскими праздниками станут выходными, напоминает РИА ФАН. Глава государства согласился на эту меру в связи с эпидемиологической ситуацией после предложения главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
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