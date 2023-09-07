В Госдуме предложили ввести прогрессивный подоходный налог до 30%

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев предложил ввести прогрессивный подоходный налог до 30% на сверхдоходы.

По его словам, это позволит пополнить бюджет страны на 2,5 триллиона рублей, передает URA.RU. Он напомнил, что такой налог введен во многих странах мира, например, в США и Норвегии он составляет 28%, а во Франции — 60%.

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Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР предложил увеличить до 20% ставку налога на доходы физических лиц для богатых людей, которые зарабатывают более 25 млн рублей в год. Отмечается, что в России уже больше года действует «прогрессивная» налоговая шкала, согласно которой доходы зарабатывающих более 5 млн рублей в год граждан облагаются НДФЛ по ставке в 15% вместо обычных 13%. Политики также считают, что дополнительные поступления в бюджет следует направлять на конкретные цели, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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