В Госдуме предложили ввести прогрессивный подоходный налог до 30%

Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР предложил увеличить до 20% ставку налога на доходы физических лиц для богатых людей, которые зарабатывают более 25 млн рублей в год. Отмечается, что в России уже больше года действует «прогрессивная» налоговая шкала, согласно которой доходы зарабатывающих более 5 млн рублей в год граждан облагаются НДФЛ по ставке в 15% вместо обычных 13%. Политики также считают, что дополнительные поступления в бюджет следует направлять на конкретные цели, передает «Радиоточка НСН».

