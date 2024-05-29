В Госдуме предложили увеличить налог на прибыль для игорного бизнеса в 2,5 раза

Налог на прибыль для игорного бизнеса в России предложили увеличить в 2,5 раза, законопроект в Госдуму внесут депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с председателем партии Сергеем Мироновым, пишет ТАСС.

Сейчас ставка налога в отрасли составляет 20%, депутаты предлагают увеличить ее до 50%.

«Доходы телеканалов!»: В Госдуме не спешат ограничивать «азартную» рекламу

Предполагается, что мера позволит существенно пополнить региональные бюджеты, а полученные средства можно будет направить на развитие инфраструктуры и социальные выплаты.

До этого президент России Владимир Путин поручил повысить отчисления в бюджет государства от лотерей на спорт. Также он подписал закон, который с 1 января 2024 года увеличил с 1,5% до 2% размер целевых отчислений от азартных игр на развитие спорта, это позволит увеличить доход от них на 5 млрд рублей ежегодно.

Нужно повышать доходы государства за счет азартных игр, во всем мире лотереи отчисляют в бюджет 35-37% с продажи билетов, заявил в связи с этим эксперт по игорному бизнесу, основатель игорного бизнеса в СССР Дмитрий Слободкин «Радиоточке НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:БизнесНалогиГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры